Leipzigs Nationalspieler Halstenberg am Knie verletzt

24.01.2018, 11:29 Uhr | dpa

Nationalspieler Marcel Halstenberg vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich offenbar schwer am Knie verletzt. Der 26 Jahre alte Nationalspieler, der sich beim 2:3 zum Abschluss des Vorjahres gegen Hertha BSC eine dreifache Fraktur der rechten Mittelhand zugezogen hatte und erst am 4. Januar wieder ins Training eingestiegen war, verdrehte sich am Dienstag beim nicht-öffentlichen Training das Knie. Noch sei unklar, ob das Kreuzband nur an- oder gerissen ist. Im schlimmsten Fall ist die Saison für Halstenberg gelaufen, schrieb die "Leipziger Volkszeitung" (Mittwoch). Der Verein bestätigte zunächst die Verletzung, will eine genaue Diagnose aber erst am späten Nachmittag bekanntgeben.