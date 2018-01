Holter: Jede Lehrerstelle wird wieder besetzt

25.01.2018, 11:09 Uhr | dpa

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat zugesagt, in diesem und im kommenden Jahr jede frei werdende Lehrerstelle in Thüringen neu zu besetzen. 2150 Lehrer würden bis Ende 2019 eingestellt. Einige von ihnen auch befristet, sagte Holter am Donnerstag in der Haushaltsdebatte im Landtag in Erfurt. Es könnte aber nicht jede Schule darauf pochen, dass die Nachbesetzung von Stellen bei ihr erfolge. Die Neueinstellung junger Lehrer erfolge dort, wo Bedarf bestehe, so der Minister. Nach Angaben von Holter sind mehr als 60 Prozent der Thüringer Lehrer älter als 50 Jahre.

Der Bildungsetat gehört zu den größten Positionen im Landesetat, der am Donnerstag vom Landtag beschlossen werden soll.

Holter sagte in der Debatte, Rot-Rot-Grün müsse Fehler der Vorgängerregierung unter CDU-Führung ausräumen. Dazu gehörten der fehlende Lehrernachwuchs an den Schulen ebenso wie die Probleme an den Schulhorten. Der Minister bezeichnete die erfolgte Übernahme der Hortnerinnen in den Landesdienst sowie die Verbeamtung von 2100 Lehrern als einen Kraftakt.

Holter bekräftigte, dass der Unterrichtausfall sinken soll. "Wir wollen die Unterrichtsgarantie einlösen." Derzeit fallen laut Opposition fünf bis sechs Prozent der Stunden aus. "Realistisch sind es eher zehn Prozent", so die AfD-Abgeordnete Wiebke Muhsal.