IG Metall berät über weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt

25.01.2018, 11:18 Uhr | dpa

Nach dem ergebnislosen Abbruch der vierten Tarifverhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie berät die IG Metall im Südwesten über ihr weiteres Vorgehen. Am Mittag soll sich die sogenannte Große Tarifkommission der Gewerkschaft treffen, um die aktuelle Lage zu diskutieren, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Konkrete Ergebnisse sind dort eher nicht zu erwarten - die wird es voraussichtlich erst nach der Sitzung des IG-Metall-Vorstands am Freitag in Frankfurt geben. Auch von Arbeitgeberseite hieß es, man werde sich mit dem Dachverband Gesamtmetall und den anderen Verbänden austauschen.

Nachdem beide Seiten zuvor den Willen zu einer Einigung betont hatten, hatten sie die vierte Verhandlungsrunde in Böblingen am späten Mittwochabend überraschend ohne Ergebnis abgebrochen.