Sachsen-Anhalt mit geringstem Plus bei Erwerbstätigen

25.01.2018, 11:28 Uhr | dpa

Das Plus bei der Zahl der Erwerbstätigen ist in Sachsen-Anhalt 2017 so gering ausgefallen wie in keinem anderen Bundesland. Die Arbeitnehmerzahl habe im Jahresdurchschnitt um 0,1 Prozent oder 900 zugelegt auf 1,0097 Millionen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Die Basis seien erste vorläufige Berechnungen. Bundesweit liege das Plus bei 1,5 Prozent, in den neuen Bundesländern ohne Berlin bei 0,7 Prozent. Den höchsten Zuwachs habe Berlin verzeichnet mit 2,9 Prozent.

In Sachsen-Anhalt erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen den Angaben zufolge allein wegen einer Zunahme bei den Arbeitnehmern, die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen sei rückläufig gewesen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg demnach um 1,1 Prozent im Jahr 2017.