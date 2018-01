Hazard: Kein großer Abstand zwischen Platz zwei und zehn

25.01.2018, 11:28 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbachs Fußballprofi Thorgan Hazard hält die Bundesliga in der aktuellen Saison auf den Rängen hinter Tabellenführer Bayern München für extrem ausgeglichen. "An einem Tag verlierst du gegen den Tabellenletzten und an einem anderen schlägst du den Ersten. Zwischen dem zweiten und dem zehnten Platz gibt es keinen großen Abstand", sagte der 24 Jahre alte belgische Stürmer dem Internetportal t-online.de (Donnerstag).

Die Borussia belegt vor dem 20. Spieltag und dem Auftritt bei Eintracht Frankfurt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) Position fünf. "Wenn wir es schaffen, ein paar Siege in Serie zu holen, können wir es wieder nach Europa schaffen. Das ist unser Ziel", sagte Hazard.