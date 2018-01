Mann will Hund aus Elbe retten: Feuerwehr muss helfen

25.01.2018, 11:28 Uhr | dpa

Er wollte seinen Hund retten - und geriet selbst in Not: Feuerwehrleute haben in Magdeburg einen Mann und dessen Vierbeiner mithilfe einer Leiter aus der Elbe gezogen. Der Mann hatte in der Nacht zum Donnerstag versucht, seinen Hund auf einer steilen Böschung vor dem Abrutschen zu retten und hing am Sarajevo-Ufer in der Elbe, wie die Feuerwehr in Magdeburg mitteilte. Er war durch das kalte Wasser unterkühlt und kam in ein Krankenhaus. An dem Einsatz waren 16 Kameraden der Berufsfeuerwehr Magdeburg beteiligt.