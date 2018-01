Demonstrationen in Mainz und Trier gegen Türkei-Offensive

25.01.2018, 21:58 Uhr | dpa

Insgesamt etwa 800 Menschen haben am Donnerstag in Mainz und Trier gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Türkei demonstriert. An einem Aufzug durch die Mainzer Innenstadt beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 400 Menschen. Störungen habe es dabei nicht gegeben. Weil vereinzelt verbotene Plakate gezeigt wurden und bei der Abschlusskundgebung ein Rauchkörper in der Menge gezündet wurde, leitete die Polizei Strafverfahren ein.

In Trier zogen laut Polizei etwa 400 Menschen durch die Fußgängerzone. Die Demonstranten riefen Parolen und schwenkten Fahnen, was bei der Bevölkerung nach Angaben der Beamten unterschiedliche Reaktionen auslöste. Zu Störungen sei es aber nicht gekommen.

Die türkische Armee war am Sonntag in Nordsyrien einmarschiert, um dort die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen, die von der Türkei als Terrororganisation betrachtet wird. Am Montag waren Bilder aufgetaucht, die den Einsatz von "Leopard 2"-Kampfpanzern zeigen. Die Bundeswehr hatte in den 90er Jahren 351 Exemplare davon an die Türkei geliefert.