Worms lobt erstmals Mario-Adorf-Preis aus

25.01.2018, 21:58 Uhr | dpa

Die Stadt Worms wird in diesem Jahr erstmals einen Mario-Adorf-Preis für besondere künstlerische Leistungen verleihen. Die nach dem 1930 geborenen Schauspieler Mario Adorf benannte Auszeichnung sei mit 10 000 Euro dotiert, sagte Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) am Donnerstagabend in Mannheim am Rande der Pressekonferenz zu den Nibelungen-Festspielen. Preisträger könnten zum Beispiel Schauspieler, Bühnenbildner oder Regisseure sein.

Außer der Summe werde auch ein symbolischer Preis übergeben, der noch künstlerisch gestaltet werde. Über die Vergabe des jährlich ausgelobten Preises entscheidet eine Jury, in der unter anderem Adorf und Kissel vertreten sind.

Adorf gehört auch dem Kuratorium der Wormser Nibelungen-Festspiele an, die in diesem Jahr vom 20. Juli bis 5. August über die Bühne gehen. Der Schauspieler, der bei der Pressekonferenz dabei war, sagte, er habe die Verbindung zu Rheinland-Pfalz immer aufrechterhalten. "Ich bin ja in Mayen aufgewachsen und habe vier Semester in Mainz studiert."