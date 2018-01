Bejubelte Premiere von Kehlmann-Stück "Heilig Abend"

26.01.2018, 22:28 Uhr | dpa

Vor den Augen von Bestsellerautor Daniel Kehlmann ("Tyll", "Die Vermessung der Welt") hat dessen Stück "Heilig Abend" am Freitagabend Premiere am Münchner Residenztheater gefeiert. Der 43-Jährige kam am Ende selbst auf die Bühne und applaudierte den Schauspielern Sophie von Kessel und Michele Cuciuffo sowie dem Team um Regisseur Thomas Birkmeir. Das Publikum im nahezu voll besetzten "Resi" würdigte die intensive Darbietung mit "Bravo"-Rufen.

Mit dem Untertitel "Ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr" versehen geht es um ein Polizeiverhör zu einem angeblich geplanten Attentat. Polizist Thomas versucht Philosophie-Professorin Judith in die Enge zu drängen. Das Wortgefecht dreht sich um Gut und Böse, Richtig und Falsch, Terrorismus, Flüchtlinge, den Überwachungsstaat und die Fragen, wer für Hunger und Armut in der Welt verantwortlich ist. Zwischendurch eskaliert das Ganze in körperlicher Gewalt.

Über der Bühne leuchtet in weißen Ziffern die Digitalanzeige einer Uhr. Nach anderthalb Stunden ist auf der Bühne Schluss. Das Licht geht aus, ein Schuss. Wer Recht hat, bleibt offen.