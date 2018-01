TV-Richter Alexander Hold will in den bayerischen Landtag

26.01.2018, 11:48 Uhr | dpa

Der aus dem Fernsehen bekannte Richter Alexander Hold (55) will bei der Landtagswahl im Herbst für die Freien Wähler antreten. "Seit meiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten vor einem Jahr habe ich viel Zuspruch erhalten, das macht Eindruck und hat mich zu der Entscheidung bewegt", sagte Hold am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Sollte er den Einzug in das Maximilianeum schaffen, werde er seine tägliche TV-Show beenden, "das schließt sich dann mit Sicherheit aus". Denkbar wären aber auch dann noch punktuelle Auftritte, etwa in Ratgebersendungen.

Hold ist seit 2008 kommunalpolitisch für die Freien Wähler aktiv, seit 2014 ist er Mitglied im Stadtrat Kempten, seit vier Jahren Mitglied des Bezirkstags Schwaben. Vor einem Jahr kandidierte er bei der Bundespräsidentenwahl für die Freien Wähler, erhielt in der Bundesversammlung aber nur 25 Stimmen. Über die sich seit längerem abzeichnende Kandidatur für den Landtag hatten bereits mehrere Medien berichtet.

"Ich habe mir die Kandidatur gut überlegt", sagte Hold. Immerhin würde sich durch die Wahl auch im Privatleben so manches verändern. Sein Mandat im Stadtrat - dort ist er Fraktionschef - wolle er aber beibehalten. "Es ist mir wichtig, kommunalpolitisch verankert und damit nah an den Sorgen der Bürger zu sein."

Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, äußerte sich hoch erfreut über das prominente Zugpferd für den Wahlkampf. "Es hilft uns sicher, einen so prominenten Kandidaten ins Rennen zu schicken", sagte er. Der in Kempten im Allgäu geborene Hold werde aller Voraussicht nach die Schwabenliste der Partei anführen.