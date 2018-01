Neues Programm soll Psyche von Schülern und Lehrern stärken

26.01.2018, 11:48 Uhr | dpa

Bildungs- und Gesundheitsministerium wollen mit einem neuen Programm zur Stärkung der seelischen Stabilität von Schülern und Lehrern beitragen. Das mit Partnern wie dem Pädagogischen Landesinstitut, der Krankenkasse Barmer und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz entwickelte Programm "MindMatters" (die Seele ist wichtig) startet am 7. März mit einer Auftaktveranstaltung in Andernach, zu der alle Lehrer von Schulen in Rheinland-Pfalz eingeladen werden.

"Es ist wichtig, dass man frühzeitig beginnt, psychische Gesundheit zu stärken", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz und verwies auf Mobbing, Schulstress, Liebeskummer oder Sorgen im Elternhaus. Ziel sei es, eine offene Einstellung gegenüber den Herausforderungen des Lebens zu entwickeln.

Im Schulalltag gelte es, eine Balance zwischen Leistungsanforderungen und Bedingungen für eine gute psychische Entwicklung zu gewährleisten, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). "Natürlich fordert Schule Leistung ab, aber das ist letztlich kein Selbstzweck."