WLAN in der gesamten Busflotte der Hamburger Hochbahn

26.01.2018, 11:48 Uhr | dpa

In der gesamten Busflotte der Hamburger Hochbahn können Fahrgäste ab sofort WLAN nutzen. Rund 1000 Fahrzeuge seien in den vergangen Monaten mit Routern ausgestattet worden, teilte eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens am Freitag mit. Diese griffen auf das LTE-Netz in Hamburg und den Nachbargemeinden zurück. Fahrgäste könnten pro Tag ein Datenvolumen von 100 Megabyte nutzen. Nach Unternehmensangaben wird das Angebot zunehmend genutzt: Zu Spitzenzeiten sind etwa 3500 Fahrgäste zeitgleich mit dem WLAN verbunden. Neben den Linienbussen sollen bis Ende des Jahres auch alle U-Bahn-Haltestellen mit WLAN-Zugängen versorgt werden, teilte die Hochbahn weiter mit. Bisher sei nur an den Haltestellen der U-Bahnlinie U3 sowie an einzelnen Busanlagen unter anderem in Barmbek und Sankt Pauli WLAN eingerichtet worden.