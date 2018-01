Auto fährt bei Nebel an Baum: Vier Jugendliche verletzt

26.01.2018, 22:28 Uhr | dpa

Vier junge Menschen sind am Freitag bei Nebel mit ihrem Auto verunglückt und verletzt worden. Am Steuer saß ein 21-Jähriger aus Stralsund. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Abend auf der Verbindungsstraße von Neddesitz zur L30 unterwegs und wollte an einer Kreuzung nach links Richtung Sagard abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Wegen schlechter Sicht und unangepasster Geschwindigkeit habe er die Kreuzung zu spät wahrgenommen und sei mit dem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto streifte einen Straßenbaum und kam auf einem Acker zum Stehen.

Der aus Stralsund stammende junge Fahrer sowie eine 17-jährige Beifahrerin und ein 20-jähriger Beifahrer, beide von der Insel Rügen, wurden leicht verletzt. Eine weitere 17-jährige Mitfahrerin, auch von Rügen stammend, erlitt schwere Verletzungen.