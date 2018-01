SPD-Fraktion macht Koalitionsstreit zum Thema im Landtag

29.01.2018, 11:59 Uhr | dpa

Der grün-schwarze Koalitionsstreit um die Reform des Wahlrechts wird Thema im Landtag. Auf Antrag der SPD-Fraktion wird sich das Parlament in der Aktuellen Debatte gleich am Mittwochmorgen mit der Affäre befassen, wie Fraktionssprecherin Heike Wesener am Montag auf Anfrage mitteilte. "Der grün-schwarze Stuhlkreis - therapieren statt regieren" laute der Titel dazu. Hintergrund: Die CDU-Landtagfraktion hatte gegen eine Reform des Landtagswahlrechts gestimmt, obwohl diese im Koalitionsvertrag mit den Grünen vereinbart ist. Vor allem in der CDU rumort es seither. Am Wochenende ist der Ton innerhalb der Südwest-CDU schärfer geworden.