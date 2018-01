Ermittlungsverfahren wegen Elefanten-Quälerei eingestellt

29.01.2018, 11:59 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) - Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat die Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen mutmaßlicher Elefanten-Quälerei im Zoo Hannover bestätigt. Die Beschwerde der Tierrechtsorganisation Peta gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Hannover wurde als unbegründet zurückgewiesen, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Peta hatte Tierpflegern vorgeworfen, die Elefanten mit Haken und Peitschen zu Kunststücken zu animieren und sie so zu misshandeln. Der Zoo wies dies stets zurück. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte die Ermittlungen Ende August mit der Begründung eingestellt, es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht für strafbare Handlungen.

Dies sieht auch die Generalstaatsanwaltschaft so: "Die Art und Weise der Haltung der Elefanten im Zoo Hannover, die in direktem Kontakt der Pfleger mit den Tieren stattfindet, ist danach nicht zu beanstanden", hieß es in der Mitteilung von Montag.