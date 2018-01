Fans verzögern Anpfiff: 10 000 Euro Strafe für Darmstadt 98

29.01.2018, 11:59 Uhr | dpa

Wegen Fehlverhaltens seiner Fans muss Zweitligist SV Darmstadt 10 000 Euro Strafe bezahlen. Dies urteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag in Frankfurt/Main. Anhänger des Zweitligisten waren kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit beim Spiel gegen Holstein Kiel am 28. Oktober durch den Innenraum in den Gäste-Block gerannt und hatten eine Fahne gestohlen. Dadurch verzögerte sich der Anpfiff. Zudem zündeten "Lilien"-Fans während der Partien bei Eintracht Braunschweig am 4. November und bei Union Berlin am 24. November Pyrotechnik. Darmstadt hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.