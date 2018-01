2000 Tröstebären für die Brandenburger Polizei

29.01.2018, 11:59 Uhr | dpa

Die Deutsche Teddy-Stiftung rüstet die Brandenburger Polizei mit Tröstebären aus. Innenminister Karl-Heinz Schröter nahm am Montag die ersten von insgesamt 2000 Teddybären in Empfang, die in allen 500 Streifenwagen der Polizei zum Einsatz kommen.

"Die Teddys helfen den Einsatzkräften, Zugang zu verängstigten oder verletzten Kindern zu bekommen und sind eine wichtige Hilfe bei Unfällen oder anderen Notlagen", sagte Schröter. Mit 7400 Euro aus Lottomitteln können sie erstmals bei der gesamten Brandenburger Polizei verteilt werden.

Die Teddys seien ein wertvolles Einsatzmittel, wenn Kinder etwa bei Verkehrsunfällen oder in Fällen von häuslicher Gewalt stark verängstigt reagierten, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst. "Da ist so ein Knuddelviech sehr wichtig, weil die Kinder damit etwas zum Festhalten haben." Auch bei kleinen Ausreißern oder Kindern, die sich auf dem Heimweg verirrt hätten, könnten die "Tröstebären" das Eis brechen. Über Sponsoring oder Eigenintiative seien Teddys bereits seit einiger Zeit bei der Polizei im Einsatz.