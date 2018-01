Mann gibt vor Gericht illegalen Hanf-Anbau zu

29.01.2018, 12:08 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Mann hat vor dem Landgericht in Schwerin zugegeben, in seinem Haus in Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Cannabis-Plantage betrieben zu haben. Der Angeklagte sagte zum Prozessauftakt am Montag, dass er die Drogen in Hamburg habe verkaufen wollen. Der illegale Hanf-Anbau war im Juli 2017 nach einem Feuerwehreinsatz in dem Haus aufgefallen. Bei Kontrollen nach dem Brand waren knapp 900 Cannabis-Pflanzen, zwei Kilogramm Marihuana sowie zahlreiche Messer sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unerlaubten Drogenhandel in nicht geringer Menge vor. Bei einem Schuldspruch droht ihm den Angaben zufolge eine Haftstrafe nicht unter fünf Jahren. Das Gericht hat drei weitere Verhandlungstage anberaumt.