Mann fährt mit Auto gegen Lastwagen und stirbt

29.01.2018, 22:08 Uhr | dpa

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Montag bei Wurmannsquick (Kreis Rottal-Inn) mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt und ums Leben gekommen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr fuhr, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der 58-jährige Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen, dabei kippte der Sattelschlepper eine Böschung hinab. Der Mann und sein Beifahrer wurden verletzt in Kliniken gebracht. Das Auto des 66-Jährigen prallte nach dem Zusammenstoß gegen ein weiteres Auto, dessen 63-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde.

Die Polizei gab den Schaden mit insgesamt 50 000 Euro an. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.