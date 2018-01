Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße: Beide Fahrer verletzt

29.01.2018, 21:48 Uhr | dpa

Zwei Fahrzeuge sind auf der Bundesstraße 260 im Rheingau-Taunus-Kreis frontal zusammengestoßen. Eines der Autos brannte aus, die beiden Fahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 35-Jähriger war am Montagnachmittag mit seinem Kleintransporter zwischen den Orten Heidenrod und Schlangenbad in den Gegenverkehr geschleudert. Dort stieß sein Wagen frontal mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, der Personenwagen fing Feuer. Beide Fahrer konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen retten; sie wurden zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 14 000 Euro. Die Unfallursache war am Abend noch unklar.