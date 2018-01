Auto gerät in Gegenverkehr: Frau stirbt

29.01.2018, 22:29 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Harburg ist eine 68 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihr Wagen geriet am Montagabend zwischen Harmstorf und Ramelsloh auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Autofahrerin starb noch an der Unfallstelle. Die andere Fahrerin verletzte sich leicht. Weshalb es zu dem Unfall kam, stand zunächst nicht fest. Laut Polizei hatte es am Abend in der Region geregnet. Die "Hamburger Morgenpost" und das "Hamburger Abendblatt" hatten zunächst darüber berichtet.