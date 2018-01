30.01.2018, 12:08 Uhr | dpa

Die kaufmännische Direktorin des Festspielhauses Hellerau in Dresden, Sabine Stenzel, übernimmt im Juli die Geschäftsführung der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. Die 47-Jährige löse Andreas Kornacki ab, der im Herbst an die Spitze der Kultur Herford gGmbH und der Marta Herford gGmbH (Nordrhein-Westfalen) wechsle, teilte die Kulturbehörde am Dienstag mit. Die Diplom-Sportökonomin hat zuvor unter anderem bei der Forsythe Company, Tanzplan Dresden und beim Frankfurt LAB gearbeitet.