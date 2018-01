Vier Polizeieinsätze in Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl

30.01.2018, 12:08 Uhr | dpa

Polizei und Rettungskräfte sind binnen weniger Stunden vier Mal zu Einsätzen in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende ausgerückt. Am Montagabend löste zunächst ein 37-Jähriger einen falschen Feueralarm aus, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Wenig später trat ein 22-Jähriger gegen eine Brandschutztür. Da er sich den Angaben zufolge nicht beruhigen ließ, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Im weiteren Verlauf des Abends entdeckte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei einer Gruppe von Männern sechs Flaschen Schnaps, die diese trotz Alkoholverbotes in der Einrichtung nicht freiwillig herausgeben wollten. Beim Eintreffen der Polizei rannten die Männer davon und versteckten sich auf dem Gelände der Einrichtung. Bei seiner Flucht vor den Beamten sprang ein 34-Jähriger aus einem Fenster, wobei er sich leicht verletzte.

Schließlich löste der schon zuvor auffällig gewordene 37-Jährige erneut den Feueralarm aus. Auch er wurde in Polizeigewahrsam gebracht.