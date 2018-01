Quer durch den Südwesten streiken die Metaller

31.01.2018, 00:08 Uhr | dpa

Metallarbeiter haben in Baden-Württemberg mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Bei der Heidelberg Manufacturing in Amstetten legte am Dienstagabend zunächst die Nachtschicht die Arbeit nieder. 30 Mitarbeiter hätten sich beteiligt, berichtete ein Sprecher der IG Metall. "Die Tore sind geschlossen." Die Gewerkschaft wolle damit den Verhandlungsdruck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Auch in anderen Betriebe streikten Mitarbeiter der Nachtschicht - so bei der Huber Packaging in Öhringen. Die Gewerkschaft berichtete dort von 100 Mitarbeitern. "Wir haben ein Zelt und Programm die ganze Nacht." Bei der E.G.O. in Oberderdingen seien es 100 Mitarbeiter gewesen, die nicht ihren Dienst in der Nacht angetreten hätten. Am Mittwoch sollen landesweit weitere Betriebe folgen.

Im Laufe des Tages beginnen die eintägigen Warnstreiks dann bei Unternehmen wie dem Kabelhersteller Lapp und am Abend auch beim Autozulieferer Bosch in Feuerbach. Begleitet werden sie vielerorts mit Kundgebungen. In Esslingen spricht am Mittwochmittag der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann. Bei Bosch steht am Abend Bezirksleiter Roman Zitzelsberger auf der Gewerkschaftsbühne.

Die Arbeitgeber wollen derweil am Mittwoch entscheiden, ob sie gegen die 24-Stunden-Warnstreiks gerichtlich vorgehen. Sie kritisierten die neuerlichen Warnstreiks der IG Metall.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten sich bis zur fünften Verhandlungsrunde am Wochenende nicht auf einen gemeinsamen Tarifabschluss verständigen können. Die Tarifparteien geben sich jeweils gegenseitig die Schuld daran, nicht ausreichend zu Kompromissen bereit gewesen zu sein. Offen ist, ob am kommenden Wochenende erneut ein Versuch gestartet wird.