Thomas Strobl sieht Grün-Schwarz in stabiler Verfassung

31.01.2018, 11:59 Uhr | dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht die Landesregierung trotz des Wahlrechtsstreits in einer stabilen Verfassung. Grün-Schwarz arbeite vertrauensvoll und verlässlich zusammen, sagte Strobl am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. In den entscheidenden Fragen habe die Regierung bereits gute Kompromisse gefunden. Strobl, der auch Vize-Regierungschef ist, nannte Beispiele aus der inneren Sicherheit. "Diese gute Zusammenarbeit setzen wir im Interesse des Landes Baden-Württemberg fort."

Die CDU-Landtagsfraktion hatte am Dienstag vergangener Woche gegen eine Wahlrechtsnovelle gestimmt, obwohl diese im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbart ist. Die Grünen pochen auf eine Reform - auch in der CDU selbst gibt es Kritik am Vorgehen der eigenen Landtagsfraktion. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch und FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke warfen Grün-Schwarz vor, nicht mehr handlungsfähig zu sein.

Strobl erinnerte daran, dass eine Wahlrechtsreform in der vergangenen Legislaturperiode auch an der SPD-Landtagsfraktion gescheitert war. Insofern erwarte er von den Sozialdemokraten etwas mehr Demut.