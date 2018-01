Wirtschaftsminister Dulig: Siemens in Görlitz in der Pflicht

Sachsens Wirtschaftsminister Dulig (SPD) hat sich vorsichtig optimistisch für den von Schließung bedrohten Siemens-Standort Görlitz geäußert. "Wir müssen uns das Konzept von Siemens genauer anschauen. Wichtig ist nur, dass es eine Lösung gibt und eine Lösung, in der auch weiterhin Siemens Verantwortung übernimmt und es nicht ablädt auf andere", sagte Dulig am Mittwoch MDR Aktuell. Er kenne zwar noch keine konkreten Pläne von Siemens, sei aber optimistisch.

"Ich gratuliere erstmal den Menschen in Görlitz und in der Umgebung und den Leuten bei Siemens. Der Druck hat anscheinend etwas bewirkt. Bei Siemens denkt man nach", sagte Dulig. "Wir sind gerne bereit, auch in der Staatsregierung auszuloten, wie wir das unterstützen können. Aber Siemens muss bei seiner Verantwortung bleiben. Sie können sich nicht davon machen, sondern wir brauchen nachhaltige und tragfähige Lösungen, die in den nächsten Jahren auch wirken."

Siemens-Chef Joe Kaeser hatte eine mögliche Lösung für Görlitz ins Spiel gebracht. Man erwäge ein "Industriekonzept Oberlausitz", sagte Kaeser am Mittwoch anlässlich der Siemens-Hauptversammlung in München. Vorstellbar wäre etwa, dass das Werk eigenständiger werde, dabei aber zunächst unter dem Dach von Siemens verbleibe. In einigen Jahren könnte der Standort in einem Industriecluster aufgehen. Um solche Erwägungen umzusetzen, bedürfe es allerdings der Mitwirkung der Bundes- und Landesregierung sowie anderer Beteiligter.