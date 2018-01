SSC Schwerin feiert dritten Sieg in einer Woche

31.01.2018, 21:58 Uhr | dpa

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Erfolgsspur. Die Mecklenburgerinnen feierten am Mittwochabend vor 1248 Zuschauern in der Potsdamer MBS Arena mit einem glatten 3:0 (25:17, 25:16, 25:22) beim SC Potsdam den dritten Sieg innerhalb von sechs Tagen. "Es ist schon hart, so viele Spiele in so kurzer Zeit spielen zu müssen. Umso glücklicher bin ich, wie konsequent wir das heute durchgezogen haben", sagte Nationalspielerin Denise Hanke.

Dabei ging die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski von Anbeginn hochkonzentriert in die Begegnung beim Tabellenachten und wurde so ihrer Favoritenrolle schnell gerecht. Durch eine sehr sichere und präzise Ballannahme konnte Zuspielerin Hanke ihre Angreiferinnen immer wieder schnell und variabel einsetzen.

Lediglich Mitte des zweiten Durchgangs erlaubte sich der deutsche Rekordmeister eine Schwächephase, als eine 8:3-Führung durch leichte Fehler hergeschenkt wurde und der SSC sogar mit 8:9 in Rückstand geriet. Schwerin bewahrte die Nerven, erkämpfte sich die Führung schnell zurück und entschied auch den zweiten Satz deutlich für sich.

Beste Schweriner Spielerin war die ungarische Außenangreiferin Greta Szakmary. Erfolgreichste Punktesammlerin beim SSC war Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin verwandelte zwei Drittel ihrer Angriffe und steuerte so allein 23 Zähler zum deutlichen Auswärtssieg bei.