Jagdhund vermutlich von Wolf getötet

01.02.2018, 11:49 Uhr | dpa

Auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz ist ein Jagdhund wahrscheinlich von einem Wolf getötet worden. Endgültige Klarheit solle eine Genprobe erbringen, teilte das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen am Donnerstag mit. Der Hund war bereits am Dienstag gefunden worden. Er hatte Wild verfolgt und war nicht wieder zurückgekehrt. Da er am Halsband einen GPS-Sender trug, konnte sein Besitzer ihn wiederfinden.

"Es ist durchaus denkbar, dass der Hund ins Beuteschema des Wolfes passte", erklärte Lovis Kauertz, Chef des Vereins Wildtierschutz Deutschland. Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) sind Angriffe von Wölfen auf Hunde in Deutschland selten. Dennoch sei es möglich, dass sie in einem Hund auch einen territorialen Konkurrenten sehen. Die Nähe des Besitzers sei der beste Schutz für einen Hund, deswegen sollten diese in Wolfsgebieten auch nur angeleint ausgeführt werden.

Der Gentest soll auch Klarheit darüber bringen, ob ein Zusammenhang mit anderen Übergriffen auf Haustiere in dieser Gegend besteht. Besitzern von Hunden und Katzen im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz wurde bis auf weiteres empfohlen, ihre Tiere unter Aufsicht zu halten. Ende Dezember soll ein erkrankter Wolf in Krauschwitz und Weißkeißel (Landkreis Görlitz) zwei Hunde angefallen und getötet haben. Der "Problemwolf" wurde zum Abschuss freigegeben.