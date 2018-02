Die Schwaben sind besonders fortpflanzungsfreudig

01.02.2018, 12:08 Uhr | dpa

In Bayern haben im Jahr 2016 exakt 125 689 Babys das Licht der Welt erblickt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute das einen Geburtenanstieg um 6,3 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Donnerstag mit. Dies sei der höchste Anstieg seit 1990 - damals war mit 7,2 Prozent ein noch höheres Plus verzeichnet worden.

Nach Regierungsbezirken sind die Schwaben besonders fortpflanzungsfreudig: Dort wurde mit einem Plus von 8,87 Prozent der deutlichste Geburtenanstieg ermittelt. Dann folgten die Regierungsbezirke Mittelfranken (plus 8,48 Prozent), Oberfranken (plus 7,15 Prozent), Unterfranken (plus 6,37 Prozent), Oberbayern (plus 5,37 Prozent) und Niederbayern (plus 5,06 Prozent). Das Schlusslicht bildete die Oberpfalz mit einem Plus von 3,22 Prozent.

Regional fiel der Geburtenanstieg mancherorts sogar zweistellig aus, so etwa in Passau (plus 21,7 Prozent), Aschaffenburg (plus 20,6 Prozent), Memmingen (plus 15,3 Prozent) sowie in den Landkreisen Roth (plus 17,6 Prozent), Kelheim (plus 16,9 Prozent), Mühldorf am Inn (plus 15 Prozent), Bamberg (plus 14,1 Prozent) und Tirschenreuth (plus 13,6 Prozent).