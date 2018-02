02.02.2018, 00:08 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Remagen (Landkreis Ahrweiler) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der 82 Jahre alte Wohnungsinhaber sei am Donnerstag von den Rettungskräften tot geborgen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Woran er starb, soll nun untersucht werden. Nach Angaben der Einsatzkräfte war Essen auf dem Herd in Brand geraten.