Dresdner Polizei klärt Fälle ausgespähter PIN-Nummern auf

02.02.2018, 11:48 Uhr | dpa

Die Kriminalpolizei in Dresden hat mehrere Betrugsfälle mit ausgespähten PIN-Nummern von Geldkarten aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sitzt ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger aus Bulgarien wegen der Skimming-Vorwürfe in Untersuchungshaft. Er soll 2016 mit einem Komplizen mehrere Geldautomaten manipuliert haben. Dadurch spähten sie Kartendaten und PIN-Nummern aus. Mit Geldkarten-Doubletten seien dann auf Bali in Indonesien knapp 20 000 Euro von 72 Konten abgehoben worden. Dem 25-Jährigen habe nachgewiesen werden können, dass er sich in der Nähe der manipulierten Geldautomaten und auf Bali aufgehalten habe.