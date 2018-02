Land gibt weitere Millionen für saubere Schulklos

02.02.2018, 12:09 Uhr | dpa

Für die Sanierung von Schultoiletten in Schleswig-Holstein sollen in diesem Jahr 7,5 Millionen Euro an die Kommunen fließen, wenn der Landtag dem zustimmt. Das stille Örtchen solle nicht länger ein NoGo-Area sein, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag in Kiel. Sie besuchte in der Landeshauptstadt eine Grundschule, in der die Toilettensanierung an diesem Tag begonnen hat. Ein erstes Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro war bereits 2017 initiiert worden. Die Mittel waren bereits nach kurzer Zeit ausgeschöpft.