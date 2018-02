Landtag sieht Bund bei Kampfmittelbeseitigung in der Pflicht

02.02.2018, 12:09 Uhr | dpa

Der Landtag in Potsdam sieht den Bund bei den Kosten für die Beseitigung von Blindgängern in der Pflicht. Das Parlament nahm am Freitag einstimmig einen Antrag von SPD, CDU und Linken an, wonach der Bund sich auch über das Jahr 2019 hinaus an den Kosten beteiligen soll. Bisher werden diese vor allem von Kommunen und Land getragen, der Bund hatte allerdings einmalig bundesweit 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagte in der Debatte, leider seien Bundesratsinitiativen dazu bislang ohne Erfolg geblieben. "Mit jedem Tag steigt die Gefahr von Selbstdetonationen und somit die Bedrohung für die Menschen vor Ort", heißt es in dem Antrag. Von 1991 bis 2017 seien insgesamt 269 Millionen Euro Landesmittel für Kampfmittelräummaßnahmen eingesetzt worden.

Dem Antrag zufolge gelten noch immer rund 350 000 Hektar zivil genutzter Fläche in Brandenburg als kampfmittelverdächtig. Besonders stark betroffen ist Oranienburg. Alleine dort werden noch 300 Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden vermutet.