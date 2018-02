Biokraftstoffhersteller Verbio baut Werk in den USA

02.02.2018, 12:28 Uhr | dpa

Der Biokraftstoffhersteller Verbio AG will neue Märkte außerhalb Europas erschließen und baut eine Biomethananlage in den USA. "Baubeginn soll im Sommer 2018 sein", kündigte Vorstandsvorsitzender Claus Sauter am Freitag auf der Hauptversammlung in Leipzig an. Es sei das erste Werk von Verbio in Nordamerika. Die USA böten ein gewaltiges Potenzial für Biokraftstoffe. Zahlen über die Höhe der Investition nannte Sauter nicht. Die Verbio AG mit Hauptsitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt) produziert mit knapp 500 Mitarbeitern an Standorten in Sachsen-Anhalt und Brandenburg.