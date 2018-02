17-Jähriger sticht mit Messer auf Gleichaltrigen ein

02.02.2018, 22:08 Uhr | dpa

Ein 17-Jähriger hat im Kreis Ludwigslust-Parchim im Streit mit einem Klappmesser auf einen Gleichaltrigen eingestochen. Der Jugendliche sei dabei schwer am Oberkörper verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog ihn am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die beiden Jugendlichen waren laut Polizei nach der Schule an einer Bushaltestelle in Greven aneinandergeraten - weshalb war zunächst unklar. Der mutmaßliche Täter sei vorläufig festgenommen worden.

Vor gut einer Woche hatte in Nordrhein-Westfalen ein 15-Jähriger mit einem Messer auf einen anderen Schüler eingestochen. Er starb.