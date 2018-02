02.02.2018, 22:59 Uhr | dpa

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Unfall in Halle in einem Krankenhaus gestorben. Ihr Wagen kam am Freitag in der Dieselstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Baumschutzgitter, wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte. Die Frau wurde danach in eine Klinik gebracht, wo sie wenig später starb. Nach Erkenntnissen der Polizei hatten wohl Probleme mit der Gesundheit zu dem Unfall geführt. Woran die Frau letztlich genau starb, war zunächst aber unklar.