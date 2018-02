03.02.2018, 12:18 Uhr | dpa

Polizeibeamte haben am Freitagabend in Eisleben die Wohnung eines 22-Jährigen durchsucht. Er steht im Verdacht, ein Drogenhändler zu sein. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 15 Gramm Methamphetamin, mehrere Hundert Euro Bargeld und zwei Mobiltelefone, wie die Polizeidirektion Süd am Samstag mitteilte. Außerdem trafen die Polizisten drei mutmaßliche Drogenkäufer an, gegen die nun ebenfalls ermittelt wird.