03.02.2018, 20:48 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim ist hoher Sachschaden entstanden. Der Dachstuhl des Gebäudes habe am Samstag in Flammen gestanden, berichtete ein Polizeisprecher am Abend. Die Feuerwehr löschte den Brand über Stunden. Angaben über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Weshalb das Feuer ausbrach, stand am Abend noch nicht fest. Das wollen Experten der Polizei in den nächsten Tagen herausfinden. Die Beamten schätzten den Schaden auf bis zu 200 000 Euro.