Neuzugang Lookman Matchwinner bei Leipzigs 1:0 in Gladbach

03.02.2018, 21:18 Uhr | dpa

Neuzugang Ademola Lookman hat RB Leipzig den ersten Auswärtssieg seit fast vier Monaten beschert und die internationalen Ambitionen der Sachsen in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Dank des Treffers des Matchwinners in der 88. Minute gewann Leipzig am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0) und hielt damit einen Konkurrenten auf Distanz. Die zuvor in fünf Heimspielen unbesiegten Gladbacher verpassten vor 49 018 Zuschauern im Borussia-Park den Sprung ins obere Tabellendrittel und fielen im Kampf um einen Europapokalplatz zurück. Damit wartet die Borussia weiterhin auf den ersten Bundesligasieg gegen Leipzig.