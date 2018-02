Fußgängerin entdeckt Toten an Gebüsch in Freiberg

04.02.2018, 12:08 Uhr | dpa

Eine Fußgängerin hat am Sonntagmorgen in Freiberg einen toten Mann gefunden. Der Körper des 78-Jährigen habe an einem Gebüsch gelegen, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Auf eine Straftat deutete zunächst nichts hin.