Regierungschefs besuchen Braunkohle-Region

04.02.2018, 12:08 Uhr | dpa

Die Ministerpräsidenten Brandenburgs und Sachsens, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), wollen am Mittwoch gemeinsam die Braunkohleregion besuchen. Auf dem Programm stehen die Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). Wie die Staatskanzlei in Potsdam am Sonntag mitteilte, wollen sie sich im Tagebau Nochten (Sachsen) über die Braunkohleförderung informieren und danach am Hauptsitz der LEAG in Cottbus (Brandenburg) mit Vorstand und Betriebsräten Gespräche führen. Dabei solle es unter anderem auch mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen in Berlin um die Zukunft der Braunkohle und der Tagebaue sowie um den Strukturwandel der Lausitz gehen, hieß es.

Die LEAG betreibt die vier Lausitzer Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd in Brandenburg sowie Nochten und Reichwalde in Sachsen. Mit der Kohle werden die Kraftwerke Jänschwalde und Schwarze Pumpe in Brandenburg sowie Boxberg in Sachsen versorgt. Im vergangenen Jahr förderte das Unternehmen 61,2 Millionen Tonnen Rohkohle, allein in Nochten waren es 18,5 Millionen Tonnen. Die LEAG beschäftigt etwa 8000 Mitarbeiter, darunter 600 Azubis. Allein im Bergbau arbeiten mehr als 5000 Menschen, darunter etwa 370 Lehrlinge.