Grüne kritisieren Verkehrslücken zwischen Berlin und Umland

04.02.2018, 12:08 Uhr | dpa

Ein Regionalzug der Bahn wird in Berlin auf dem Hauptbahnhof abgefertigt. Foto: Soeren Stache/Archiv (Quelle: dpa)

Auch 28 Jahre nach dem Fall der Mauer sind noch immer viele Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und dem Umland unterbrochen - für die Grünen im Landtag Anlass zur Kritik. "Entgegen den Versprechungen der damaligen Bundesregierung, dass die durch den Mauerbau gekappten Verkehrsverbindungen nach 1990 weitgehend wiederhergestellt würden, klaffen im Schienenpersonennahverkehrsnetz weiterhin Lücken", kritisierte der Verkehrsexperte der Fraktion, Michael Jungclaus, am Sonntag in Potsdam.

Ein Blick auf eine alte S-Bahnkarte genüge, um zu sehen, dass die Verflechtungen vor dem Mauerbau 1961 besser waren, sagte Jungclaus. S-Bahn-Verbindungen habe es bis Straußberg, Wünsdorf, Ludwigsfelde, Wustermark, Velten, Fürstenwalde und Stahnsdorf gegeben. Dass jetzt im Zuge des ÖPNV-Konzeptes 2030 nachgesteuert werden solle, sei zwar gut. Es gingen aber weitere Jahr verloren, ehe sich die Situation verbessere.

Vor allem Pendler zwischen Berlin und Brandenburg hätten zu leiden, sagte der Grünen-Politiker. Die Regierung habe die steigende Nachfrage nach attraktiveren Verkehrsachsen zwischen Brandenburg und Berlin jahrelang gering geschätzt. Seinen Angaben zufolge ist die Zahl der Pendler aus Brandenburg nach Berlin zwischen 1993 bis 2016 von 90 289 auf 203 274 gestiegen, die der Pendler aus Berlin nach Brandenburg von 25 639 auf 84 776.

Am Montag ist exakt so viel Zeit seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 vergangen wie die Mauer von 1961 an überhaupt gestanden hat.