Gesunkener Fischkutter aus Greifswalder Hafen geborgen

04.02.2018, 12:29 Uhr | dpa

Ein gesunkener Schiffskutter ist aus dem Hafen von Greifswald-Wiek geborgen worden. Das zehn Meter lange Schiff war in der Nacht zu Samstag aus bislang ungeklärter Ursache voll Wasser gelaufen und untergegangen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag erklärte. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Die Menge an ausgelaufenem Diesel sei nach Einschätzung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt so gering, dass kein Eingreifen nötig geworden sei. Die Feuerwehr hob das Schiff am Samstag aus dem Hafenbecken. Auch Taucher waren im Einsatz gewesen. Das Boot der Fischereigenossenschaft "Greifswalder Bodden" hatte dem Sprecher zufolge in der Nähe der historischen Klappbrücke festgemacht.