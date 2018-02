Brand in Frankfurter Mehrfamilienhaus: Ein Verletzter

04.02.2018, 20:58 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Frankfurter Mehrfamilienhaus ist am Sonntag ein Mensch verletzt worden. Die anderen Bewohner hätten sich unverletzt in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Sie wurden während der Löscharbeiten in einem Bus der Einsatzkräfte betreut. Ob die verletzte Person Rauchgase einatmete oder Verbrennungen erlitt, war zunächst unklar. Der Brand im Stadtteil Eschersheim brach aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der obersten Etage aus. Sie sei vorerst nicht mehr bewohnbar, berichteten die Einsatzkräfte. Der Schaden wurde auf 100 000 Euro geschätzt.