Psychisch kranker Mann aus Maßregelvollzug geflohen

04.02.2018, 21:09 Uhr | dpa

Die Thüringer Polizei sucht nach einem aus dem Maßregelvollzug in Stadtroda geflohenen 39-Jährigen. Der Mann sei am Sonntag nach einem genehmigten Spaziergang nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei am Abend mit. Er wurde demnach nachmittags zuletzt in Jena gesehen, wo er zu Fuß unterwegs war. Der 39-Jährige sei psychisch krank und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei riet deshalb, den Mann nicht anzusprechen, sondern Polizisten zu alarmieren. Weshalb genau der Mann in der Einrichtung im Saale-Holzland-Kreis einsaß, wurde nicht mitgeteilt.