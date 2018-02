Feuer im Wohnzimmer: Hoher Sachschaden

04.02.2018, 21:39 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein Sachschaden von rund 150 000 Euro entstanden. Das Gebäude in Stadtallendorf dürfte nach dem Feuer vom Sonntag über mehrere Wochen nicht mehr bewohnbar sein, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Sohn der betroffenen Familie hörte zunächst einen Knall im Erdgeschoss. Im Wohnzimmer entdeckte der 16-Jährige dann das Feuer und rettete sich unverletzt aus dem Haus. Obwohl sich die Flammen lediglich im Wohnzimmer ausbreiten konnten, führten Ruß und Rauch zu den hohen Schäden. Der Jugendliche war zum Zeitpunkt des Brandes allein zuhause. Die Familie kam zunächst bei Verwandten unter.