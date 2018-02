Ein Toter bei Zusammenstoß von Kleinbus und Lastwagen

05.02.2018, 12:19 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Lastwagen ist in Südhessen ein Mann ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden bei der Kollision am Montag nahe Groß-Umstadt verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Fahrer des Kleinbusses sei auf die Bundesstraße 45 eingebogen und aus noch unbekannter Ursache mit dem Lastwagen kollidiert. Der schwer verletzte Mann starb an Bord des Rettungshubschraubers, der ihn in ein Krankenhaus bringen sollte. Auch der Lastwagenfahrer und die Beifahrerin im Kleinbus erlitten Verletzungen. Ein Sachverständiger wurde zu Klärung der Unfallursache angefordert. Die B 45 wurde für die Bergungsarbeiten und Untersuchungen voll gesperrt.