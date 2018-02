Künftig gilt ein Ticket für Bus und Bahn in Niedersachsen

05.02.2018, 12:38 Uhr | dpa

Für Fahrten mit Regionalzügen und dem öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen gilt ab Ende des Jahres eine gemeinsame Fahrkarte. In der Bahnfahrtkarte des Niedersachsentarifs ist künftig am Start- und Zielort der Reise ohne Mehrkosten die Nutzung von Bus, Straßenbahn und U-Bahn automatisch mitenthalten. Das teilte die Niedersachsentarif-Gesellschaft am Montag mit. Wer etwa von Osnabrück nach Braunschweig fährt, muss für die Busfahrt zum Bahnhof und die Straßenbahnfahrt zu seinem Ziel in Braunschweig kein zusätzliches Ticket mehr lösen. Beide Fahrten sind künftig im Bahnticket enthalten, ohne dass sich die Fahrpreise dadurch erhöhen. Die Regelung gilt auch für Fahrten nach Hamburg und Bremen.

Für Fahrgäste mit Monatskarten soll die Nutzung des Nahverkehrs am Start und Zielort zu einem ermäßigten Preis dazu gebucht werden können. Die Monatskarte etwa für die Straßenbahn soll dann zum halben Preis gekauft werden können. Von der Neuregelung, die das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Niedersachsen vereinfacht und preiswerter macht, erhofft sich die Niedersachsentarif-Gesellschaft zusätzliche Fahrgäste. Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) unterstützt die neue Fahrkartenregelung mit mehreren Millionen Euro jährlich, da bei den örtlichen Nahverkehrsunternehmen Einnahmeverluste erwartet werden.