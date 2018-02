Autofahrer in Dithmarschen mit knapp 2,3 Promille gestoppt

06.02.2018, 12:19 Uhr | dpa

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut und einem Kind auf dem Rücksitz ist ein Autofahrer in Heide gestoppt worden. Den Streifenbeamten habe der Mann am Montagabend erklärt, nur zwei oder drei Bier getrunken zu haben. "Ein Atemalkoholtest allerdings ließ auf den Konsum einer weitaus größeren Menge von Alkohol schließen", sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld am Dienstag. Wegen des Atemalkohols von 2,27 Promille musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. "Besonders verantwortungslos war sein Verhalten, weil er neben seiner Partnerin noch ein Kind im Grundschulalter bei sich hatte", sagte Neufeld.