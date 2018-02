Erdwärmekraftwerk Landau: Daldrup und Pfalzwerke einig

06.02.2018, 12:19 Uhr | dpa

Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Bohrtechnik- und Geothermiespezialisten Daldrup und dem Energieversorger Pfalzwerke um die Übernahme von Pfalzwerke-Anteilen am umstrittenen Erdwärmekraftwerk Landau ist beigelegt. Es sei ein Vergleich geschlossen worden, teilten die Daldrup & Söhne AG und die Pfalzwerke am Dienstag mit. Damit steigt der Daldrup-Anteil am Kraftwerk, das nach jahrelangem Stillstand derzeit im Probebetrieb läuft, von 30,0 Prozent auf 67,51 Prozent.

Die Unternehmen hatten im Dezember 2013 vertraglich vereinbart, dass die 75,01-prozentige Daldrup-Tochter Geysir Europe jene 50 Prozent übernimmt, die die Pfalzwerke an der Kraftwerks- und Betreibergesellschaft geox GmbH hielten. 40 Prozent davon gehörten bereits Geysir Europe. Es kam allerdings zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. "Die haben wir jetzt beigelegt", sagte ein Daldrup-Sprecher. Details verrieten die Unternehmen nicht.

Der Anteil von Geysir Europe an der geox GmbH steigt nun von 40 auf 90 Prozent. Die übrigen zehn Prozent der Gesellschafteranteile liegen weiter bei der EnergieSüdwest AG (Landau). Daldrup wertete den Vergleich als weiteren "Meilenstein zur Weiterentwicklung des Daldrup-Konzerns hin zu einem mittelständischen Energieversorger".

Das 2007 in Betrieb genommene Kraftwerk soll mit heißem Wasser aus 3000 Metern Tiefe Strom für etwa 4000 Haushalte erzeugen. Im März 2014 war die Anlage abgeschaltet worden, nachdem sich der Boden in der Umgebung stellenweise gehoben hatte. Experten hatten das mit dem Kraftwerk in Zusammenhang gebracht. Inzwischen wurde die Anlage nach Darstellung der Betreiber saniert. Seit Ende September läuft der Probebetrieb. Dieser dauert nach Angaben des Daldrup-Sprechers weiter an. Ziel sei der schnellstmögliche Übergang in den Dauerbetrieb.